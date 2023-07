Patronato x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Patronato e Botafogo se enfrentam hoje, quarta, 12 de julho (12/07), pelo jogo de ida dos playoffs para as oitavas da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Presbítero Bartolomé Grella, na cidade de Paraná, na Argentina, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Botafogo perdeu a chance de se classificar diretamente para as oitavas de final após ter terminado na segunda posição do Grupo A, em que a LDU do Equador passou em primeiro. O Patronato, por sua vez, entra no torneio agora como prêmio de consolação por ter ficado na terceira colocação do Grupo H na Libertadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do lado do Patronato, o técnico Rodolfo De Paoli acredita que sua equipe pode fazer história. Ele tem uma trajetória um tanto curiosa: era apresentador de televisão até pouco tempo atrás. Contudo, optou por assumir o comando da equipe em junho deste ano. A força do Patronato está no entrosamento do elenco, que conta com poucos talentos individuais. (Com Gazeta Esportiva)



Patronato x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: canal de TV a cabo



Copa Sul-Americana 2023 - Patronato x Botafogo

Patronato

4-4-2: Julio Salvá; Lautaro Geminiani, Cristián González, Lucas Kruspzky e Sergio Ojeda; Matias Ruiz, Fabio Vázquez, Damián Arce e Juan Esquivel; Nazareno Solís e Enzo Díaz. Téc: Rodolfo De Paoli.

Botafogo

4-3-3: Lucas Perri; Di Placido, Víctor Cuesta, Adryelson e Marçal; Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Eduardo; Matías Segovia, Tiquinho Soares e Luís Henrique. Téc: Cláudio Caçapa.

Quando será Patronato x Botafogo

Hoje, quarta, 12 de julho (12/07), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Patronato x Botafogo

Estádio Presbítero Bartolomé Grella, na cidade de Paraná, na Argentina