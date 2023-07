Grêmio x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Copa do Brasil 2023 entre Grêmio e Bahia será disputado hoje, 12, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Grêmio e Bahia se enfrentam hoje, terça, 12 de julho (12/07), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O confronto de ida aconteceu na terça-feira e acabou empatado em 1 a 1. O Bahia abriu o placar no começo do segundo tempo com Everaldo, mas o Grêmio deixou tudo igual na Arena Fonte Nova com Cuiabano, já nos acréscimos.

Precisando de um resultado positivo para chegar às semifinais, o Imortal contará desta vez com a força de sua torcida para buscar a vaga. Porém, o time vem baqueado do duelo do fim de semana pelo Brasileirão, quando o Botafogo saiu vitorioso na Arena com um triunfo por 2 a 0.

Do outro lado, o Bahia também está em busca de resultados melhores para avançar de fase. Após ficar no 1 a 1 contra o Cuiabá no último sábado, a equipe chegou a quatro jogos sem conseguir vencer, com dois empates e duas derrotas no período. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Copa do Brasil 2023 - Grêmio x Bahia

Grêmio

3-4-3: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e Suárez (Vina). Téc: Renato Portaluppi.

Bahia

4-2-3-1: Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu e Ryan; Rezende e Acevedo; Ademir, Cauly e Kayky; Everaldo. Téc: Renato Paiva

Quando será Grêmio x Bahia

Hoje, terça, 12 de julho (12/07), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Bahia

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)