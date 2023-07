FCF lamenta morte de torcedora do Palmeiras e presta solidariedade à família

A Federação Cearense de Futebol (FCF) lamentou a morte de Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras. A jovem de 23 anos faleceu na manhã desta segunda-feira, 10, após ser ferida em confusão próxima ao Allianz Parque no último domingo, 9, durante jogo entre Verdão e Flamengo. Em nota, a FCF também se solidarizou com os familiares da vítima.



“A Federação Cearense de Futebol se solidariza com parentes e amigos de Gabriela Anelli, torcedora da Sociedade Esportiva Palmeiras que faleceu nesta segunda-feira, 10, aos 23 anos, após ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço, em uma confusão o entorno do estádio, em jogo realizado no último sábado (8)”, comunicou a entidade.



“O esporte é um ambiente de fraternidade que deve ser cercado por adultos e crianças que compartilham uma única paixão, a do seu time do coração. É lamentável que episódios de violência ainda manchem a beleza e a magia do futebol. Chega de impunidade ! Toda a nossa solidariedade à família e amigos, e que possam encontrar paz neste momento de dor”, completou a nota.

Entenda a confusão



Durante a partida entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão, uma confusão se instaurou no entorno do estádio, na Rua Palestra Itália. A PM informou que a briga se iniciou quando dois flamenguistas se dirigiram ao portão A, gerando insatisfação de palmeirenses próximos.

A polícia interviu na desordem e precisou utilizar gás de pimenta para controlar a confusão. Os efeitos do gás foram sentidos dentro do estádio e o jogo foi paralisado por cerca de sete minutos.

A Polícia Militar de São Paulo confirmou depois do episódio que duas pessoas ficaram feridas na confusão por estilhaços de garrafas. Uma delas, Gabriela, foi levada ao posto médico do estádio, mas por conta da gravidade do estado de saúde, foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa, onde ficou internada. A jovem sofreu duas paradas cardíacas e acabou não resistindo aos ferimentos.