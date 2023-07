Corinthians x Universitario ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Universitario se enfrentam hoje, terça, 11 de julho (11/07), pelos playoffs para as oitavas da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV SBT, no canal a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com isso, alguns jovens e experientes com menor minutagem sob comando do técnico Vanderlei Luxemburgo devem ganhar uma oportunidade. Na fase de grupos da principal competição continental, o Timão terminou na terceira colocação do Grupo E, atrás do Argentino Juniors e Independiente del Valle.

O Universitario, por sua vez, terminou na segunda posição, com 10 pontos, dois a menos que o Goiás, primeiro colocado do Grupo C. Os peruanos venceram os dois últimos compromissos pela liga nacional, ocupando a vice-liderança no torneio. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x Universitario ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: Canal de TV aberta

ESPN: canal de TV a cabo

STAR+: serviço de streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Corinthians x Universitario

Corinthians

Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Murillo e Matheus Bidu; Roni, Giuliano e Matheus Araújo; Guilherme Biro (Wesley), Adson (Pedro) e Felipe Augusto.

Universitario

José Carvallo; Marco Saravia, Matías Ezequiel Di Benedetto e Aldo Corzo; Rodrigo Ureña; Horacio Calcaterra, Jorge Salvador Murrugarra Torres, Nelson Jhonny Luis Cabanillas Jesús e Andy Polo; Alex Valera e Luis Urruti.

Quando será Corinthians x Universitario

Hoje, terça, 11 de julho (11/07), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Universitario

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)