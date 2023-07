Colo-Colo x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Colo-Colo e América-MG se enfrentam hoje, terça, 11 de julho (11/07), pelos playoffs para as oitavas da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Monumental David Arellano, em Macul, Chile, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O América-MG terminou a fase de grupos em segundo lugar do Grupo F, com três vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe terminou com a mesa pontuação do terceiro colocado, Millonarios, mas avançou aos playoffs pelo critério de desempate.

Do outro lado, o Colo-Colo ficou em terceiro lugar do Grupo F da Libertadores, com uma vitória, três empates e duas derrotas. Na oitava colocação do Campeonato Chileno, a equipe do técnico Gustavo Quinteros deve ir com força máxima para o confronto. (Com Gazeta Esportiva)



Colo-Colo x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: c anal de TV a cabo

anal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Colo-Colo x América-MG

Colo-Colo

De Paul; Daniel Gutiérrez, Falcón e Saldivia; Rojas, Fuentes, Pavez e Bouzat; Palacios; Bolados e Pizarro.

América-MG

Cavichioli; Marcinho, Éder, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal e Alê; Juninho, Pedrinho, Felipe Azevedo; Mastriani (Wellington Paulista).

Quando será Colo-Colo x América-MG

Hoje, terça, 11 de julho (11/07), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Colo-Colo x América-MG

Estádio Monumental David Arellano, em Macul, Chile