Flamengo x Aucas ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Aucas se enfrentam hoje, quarta, 28 de junho (28/06), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Rubro-Negro, que vem de vitória sobre o Santos no Campeonato Brasileiro deve entrar em campo com sua força máxima. A situação do outro lado, entretanto, não é boa. O Aucas vem de uma sequência ruim tanto na Libertadores quanto no Equatoriano e tem aproveitamento de apenas 26% nos últimos dez jogos, com duas vitórias, dois empates e seis derrotas.

Além disso, os visitantes perderam seu treinador César Farías, demitido após ser suspenso por 14 meses por agredir dois jogadores de uma equipe adversária em partida do Campeonato Equatoriano. O colombiano Santiago Escobar deve estrear no comando da equipe nesta quarta-feira. Edison Caicedo, expulso no empate contra o Ñublense na última rodada, é desfalque certo no Aucas, que na última sexta-feira encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer ao bater o Orense Sporting Clube, por 2 a 0. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Aucas ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Flamengo x Aucas

Escalação provável

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luis e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Gabigol, Pedro (Everton Ribeiro) e Everton Cebolinha.

Aucas

Damián Frascarelli, Ariel Garcia, Wilker Ángel, Luis Cangá e Édison Vega; Cano, Quintero, Carlos Cuero e Quiñonez; Erick Castillo e Jhon Cifuente.

Quando será Flamengo x Aucas

Hoje, quarta, 28 de junho (28/06), às 21h30min

Onde será Flamengo x Aucas

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)