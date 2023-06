Corinthians x Liverpool ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Liverpool se enfrentam hoje, quarta, 28 de junho (28/06), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O técnico Vanderlei Luxemburgo mandará a campo um time alternativo, já que o foco do Timão é a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Jogadores com pouca minutagem e garotos da base devem ganhar espaço nesta quarta.

Para o jogo contra os uruguaios, Luxa não terá à disposição Renato Augusto (edema na panturrilha direita), Barletta (trauma no joelho direito), Cantillo (treino parcial com o grupo), Gustavo Mosquito (fase final de recuperação de lesão no joelho), Romero (tendinite no joelho direito) e Paulinho (ruptura do ligamento do joelho esquerdo).

O único desfalque certo do Liverpool é o meio-campista Marcelo Meli, que está suspenso por conta do acúmulo de cartões amarelos. O técnico Jorge Bava deve mandar a campo força máxima, mesmo já estando eliminado da competição. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x Liverpool ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : Canal de TV

: Canal de TV ESPN : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Corinthians x Liverpool

Escalação provável

Corinthians

Carlos Miguel; Rafael Ramos, Renato, Murillo, Fábio Santos; Fausto, Giuliano e Matheus Araújo; Adson, Pedro e Felipe Augusto.

Liverpool

Britos; F.Pereira, G.Pérez e Izquierdo; Martirena, Fabrício Diaz, Lucas Lemos, G.Napoli e Samudio; Otormín e R.Bentancourt.

Quando será Corinthians x Liverpool

Hoje, quarta, 28 de junho (28/06), às 21h30min

Onde será Corinthians x Liverpool

Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

