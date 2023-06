Fluminense x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 24 de junho (24/06), pela 12ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Fluminense tem reforços importantes neste jogo. O zagueiro Felipe Melo e o lateral-esquerdo Marcelo, livres de lesão, retornam nas vagas de David Braz e Guga, respectivamente. O meia Jhon Arias, que estava com a seleção colombiana, volta no posto de Lelê. O desfalque fica por conta de André. O volante cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Martinelli vai atuar no setor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para este jogo o Bahia não terá o goleiro Marcos Felipe por uma questão contratual. O jogador está emprestado pelo Fluminense. Mateus Claus assume a vaga. A boa notícia é o retorno do zagueiro Ryan, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras. Ele ocupa a vaga de Vitor Hugo. O técnico Renato Paiva deve promover o retorno do atacante Everaldo, poupado no meio de semana. Mas o time só vai ser divulgado minutos antes do confronto. (Com Gazeta Esportiva)



Fluminense x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Fluminense x Bahia

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano.

Bahia

Mateus Claus, Cicinho, Kanu, Ryan e Jhoanner Chávez; Rezende, Acevedo, Thaciano e Cauly; Kayky e Everaldo.

Quando será Fluminense x Bahia

Hoje, sábado, 24 de junho (24/06), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Bahia

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)