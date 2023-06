Athletico-PR x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 24 de junho (24/06), pela 12ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo TNT Sports, nos serviços de streaming Prime Video e Furacão Play e nos canais de Youtube e Twitch Cazé TV e Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Corinthians vem de uma vitória importante contra o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro. O Timão encerrou um jejum de mais de dois meses sem vencer fora de casa e pulou para a 15ª posição do Brasileiro, com 12 pontos conquistados. O técnico Vanderlei Luxemburgo e os jogadores ganharam um "respiro" após um período de muita pressão externa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Athletico-PR perdeu para o São Paulo por 2 a 1, na último rodada, no estádio do Morumbi. O Furacão vem passando por um momento de transição, já que Paulo Turra não comanda mais a equipe e Wesley Carvalho vem ocupando a função de técnico interinamente. O Furacão se encontra na 11ª posição do Brasileirão, com 16 pontos. (Com Gazeta Esportiva)



Athletico-PR x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT Sports: Canal de TV a cabo



Canal de TV a cabo Furacão Play: serviço de pay-per-view



serviço de pay-per-view Prime Video : serviço de streaming

: serviço de streaming Cazé TV: Canal do Youtube



Canal do Youtube Casimito: Canal da Twitch



Brasileirão Série A 2023 - Athletico-PR x Corinthians

Athletico-PR

Bento; Vinicius Kauê, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Madson; Hugo Moura, Erick, Christian, Canobbio e Cuello; Vitor Roque.

Corinthians

Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murilo e Matheus Bidu; Roni, Maycon, Ruan Oliveira e Guilherme Biro; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Quando será Athletico-PR x Corinthians

Hoje, sábado, 24 de junho (24/06), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Corinthians

Arena da Baixada, em Curitiba (PR)