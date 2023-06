Fluminense x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Fluminense e Atlético-MG será disputado hoje, 21, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta, 21 de junho (21/06), pela 11ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Fluminense terá o zagueiro Nino, recuperado da lesão na coxa direita que o tirou da Seleção Brasileira. Por conta da convocação, o volante André é dúvida. Sua escalação vai depender da sua condição de jogo, o que deixa Martinelli de sobreaviso. Felipe Melo, que voltaria de suspensão, fica de fora por conta de um desgaste muscular, abrindo vaga para David Braz.

Outro que estava suspenso e retorna é o lateral direito Samuel Xavier. O meia Paulo Henrique Ganso reaparece após lesão, assim como Marcelo. Jhon Arias, servindo à seleção colombiana, fica de fora.

No Atlético-MG, Hulk, Hyoran, Otávio e Saravia, que cumpriram suspensão no empate contra o Bragantino, ficam à disposição da comissão técnica.

Por outro lado, o Atlético-MG não terá mais em seu banco de reservas o zagueiro Nathan Silva, que foi vendido ao Pumas-MEX, e se despediu da equipe nesta terça-feira. Além dele, Maurício Lemos também segue como baixa já que está à serviço da seleção uruguaia para amistosos da Data Fifa. (Com Gazeta Esportiva)



Fluminense x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Fluminense x Atlético-MG

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Manoel e Guga; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Germán Cano e Keno.

Atlético-MG

Everson, Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs e Rubens; Battaglia, Zaracho e Hyoran; Hulk, Pavón e Paulinho.

Quando será Fluminense x Atlético-MG

Hoje, quarta, 21 de junho (21/06), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Atlético-MG

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)