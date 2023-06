Bahia x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bahia e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 21 de junho (21/06), pela 11ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto desta quarta, o Palmeiras não poderá contar com o quarteto à serviço de suas respectivas seleções. Weverton, Rony e Raphael Veiga estão com o Brasil, que disputou amistoso na terça com Senegal. Piquerez está no mesmo cenário, mas com o Uruguai.

O zagueiro Gustavo Gómez, que defendeu o Paraguai nos amistosos do mês, conseguiu voltar ao país e está disponível para ser um dos titulares de Abel. Além dele, a outra novidade é Murilo, que viajou junto com a delegação e deve aparecer no banco de reservas. O zagueiro está recuperado de uma cirurgia no ombro por conta de uma luxação.

Além dos quatro atletas, o Alviverde segue sem contar com Atuesta (lesão ligamentar no joelho) e Marcos Rocha (edema na coxa esquerda).

Do lado do Bahia, o técnico Renato Paiva não deve contar com seis jogadores que seguem cronogramas de recuperação: Raul Gustavo, Matheus Bahia, Yago Felipe, Ademir, Biel e Jacaré.

Por outro lado, Chávez deve ser a novidade entre os disponíveis. O lateral esquerdo havia sofrido uma lesão no tornozelo, mas esteve presente nas atividades do clube e voltou a ser opção para o elenco. (Com Gazeta Esportiva)



Bahia x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Bahia x Palmeiras

Bahia

Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Rezende, Thaciano, Cauly e Chávez; Kayky e Everaldo.

Palmeiras

Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Luis Guilherme (Bruno Tabata); Artur, Dudu e Flaco López (Endrick).

Quando será Bahia x Palmeiras

Hoje, quarta, 21 de junho (21/06), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Bahia x Palmeiras

Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)