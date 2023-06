Estafe de Vinícius Jr. relata caso de racismo antes de amistoso da Seleção na Espanha

Neste sábado, o estafe do atacante Vinícius Júnior relatou um caso de racismo na entrada do Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha, onde a seleção brasileira realiza um amistoso contra Guiné.

Felipe Silveira, amigo e assessor do jogador do Real Madrid, declarou que um segurança o parou após passar pela catraca e disse: "mãos para o alto, esta é minha pistola para você". O funcionário, então, tirou uma banana do bolso e apontou para o brasileiro.

O episódio revoltou o estafe de Vinícius Jr, que chamou a polícia. Imediatamente, outros agentes do estádio apareceram para tentar acalmar os ânimos. As informações foram divulgadas pelo ge.

O amistoso entre seleção brasileira e Guiné, inclusive, marca uma série de ações da CBF contra o racismo. Dentro de campo, por exemplo, o Brasil irá usar um uniforme preto pela primeira vez na história.

Além disso, toda adesivação do estádio e protocolo de jogo foi feita em preto e branco, foi reproduzido um vídeo no telão de combate ao racismo antes de os jogadores entrarem em campo, houve um minuto de silêncio e os jogadores sentaram no gramado antes do apito inicial.

Vale lembrar que, ao longo do Campeonato Espanhol, Vini Jr foi alvo de manifestações racistas diversas vezes. Recentemente, quando o Real Madrid enfrentava o Valencia, fora de casa, parte expressiva dos torcedores no estádio ofendeu o atleta. Esse incidente culminou com uma onda de solidariedade ao jogador e a todos aqueles que passam ou passaram pela mesma situação.