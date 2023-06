Goiás x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Goiás e Fluminense será disputado hoje, 11, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Goiás e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 11 de junho (11/06), pela 10ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em termos de escalação, o Fluminense tem dois desfalques para este jogo. O lateral direito Samuel Xavier e o zagueiro Felipe Melo ficam de fora por acúmulo de cartões amarelos. Assim, Manoel formará a dupla de zaga com Nino. Guga deve voltar para a lateral direita, com João Henrique entrando na lateral esquerda.

O Goiás terá mudanças também. O zagueiro Lucas Halter retorna de suspensão e vai ocupar a vaga de Sidimar. O meia Maguinho cumpre suspensão por ter sido amarelado três vezes consecutivas e Guilherme Marques deve herdar a vaga. (Com Gazeta Esportiva)



Goiás x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Goiás x Fluminense

Goiás

Tadeu, Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Diego, Guilherme Marques e Palacios; Vinícius e Gabriel Novaes.

Fluminense

Fábio, Guga, Nino, Manoel e João Henrique; André, Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias e Germán Cano.

Quando será Goiás x Fluminense

Hoje, domingo, 11 de junho (11/06), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Goiás x Fluminense

Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)