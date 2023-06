Flamengo x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 11 de junho (11/06), pela 10ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Flamengo, entretanto, tem contra si o desgaste de estar disputando três competições simultâneas, ao contrário do Grêmio, que disputa apenas duas. Durante a semana que passou, por exemplo, o Tricolor teve dias livres para se recuperar e treinar, enquanto o Rubro-Negro enfrentou o Racing, da Argentina, na última quinta-feira.

O desgaste é a principal preocupação do técnico Jorge Sampaoli. A tendência é que o treinador mantenha a base da equipe que encarou o Racing. Dois atletas seguem como dúvidas: Gabigol, com problema no quadríceps, e o zagueiro Léo Pereira, incômodo no posterior da coxa esquerda.

Já Renato, embora com seus jogadores mais descansados, tem dois desfalques. O lateral esquerdo Reinaldo, suspenso pelo terceiro amarelo e o lateral direito Fábio, lesionado, estão fora da partida. Cuiabano e João Pedro devem ser os titulares no domingo. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Flamengo x Grêmio

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Pedro e Everton Ribeiro (Matheus França).

Grêmio

Gabriel Grando, Bruno Uvini, Bruno Alves e Kanneman; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Cuiabano; Luis Suárez.

Quando será Flamengo x Grêmio

Hoje, domingo, 11 de junho (11/06), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Grêmio

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)