São Paulo x Tolima ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Tolima se enfrentam hoje, quinta, 08 de junho (08/06), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para encarar o Tolima, o técnico Dorival Júnior pode ter de volta o volante Rodrigo Nestor, que voltou a trabalhar normalmente com o restante do elenco nesta semana após se recuperar de uma fadiga muscular no reto femoral direito que o afastou dos gramados nos últimos quatro jogos.

No Tolima, o técnico Juan Cruz Real terá um desfalque certo: o meia Fabián Mosquera, que recebeu o cartão vermelho no empate sem gols com o Tigre, em Ibagué, na Colômbia, na rodada passada. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Tolima ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming

Copa Sul-Americana 2023 - São Paulo x Tolima

Escalações prováveis

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Wellington Rato e Michel Araújo; Luciano e Calleri.

Tolima

Volpi; Riascos, Junior Hernández, Juan Guillermo Arboleda e Cuenú; Guzmán, Nieto, Falla e Arango; Diego Herazo e Jeison Lucumí.

Quando será São Paulo x Tolima

Hoje, quinta, 08 de junho (08/06), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Tolima

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)