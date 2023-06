Goiás x Gimnasia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Goiás e Gimnasia se enfrentam hoje, quinta, 08 de junho (08/06), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Assim como ocorreu na última rodada da Sul-Americana, diante do Universitario-PER, o técnico Emerson Ávila deve mandar um time quase todo reserva a campo. A intenção é preservar alguns jogadores, já que o Goiás está na zona de rebaixamento do Brasileirão.

As únicas exceções são o goleiro Tadeu e o lateral direito Maguinho, que estão suspensos no Campeonato Brasileiro e não podem enfrentar o Fluminense. Uma boa notícia é o retorno do volante Morelli, que se recuperou de lesão.

Enquanto isso, o Gimnasia amarga a lanterna do grupo e precisa sair com a vitória se quiser permanecer vivo pela classificação. O time de La Plata tem somente três pontos e venceu apenas uma vez na Sul-Americana. (Com Gazeta Esportiva)

Goiás x Gimnasia ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Goiás x Gimnasia

Escalações prováveis

Goiás

Tadeu; Bruno Santos, Edu, Sidimar e Hugo; Jhonny Lucas, Morelli, Maguinho e Guilherme Marques; Alesson e Gabriel Novaes.

Gimnasia

Durso; Barros Schelotto, Morales, Napolitano e Melluso; Comba, Bolívar, Soldano e Ramirez; Mamut e Mammini.

Quando será Goiás x Gimnasia

Hoje, quinta, 08 de junho (08/06), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Goiás x Gimnasia

Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)