River Plate x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

River Plate e Fluminense se enfrentam hoje, quarta, 07 de junho (07/06), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Fernando Diniz não antecipou a escalação do Fluminense para este compromisso. Mas deve manter a base que derrotou o Bragantino.

A escalação do River Plate para este jogo só vai ser divulgada por Martín Demichelis minutos antes do confronto. Ele não tem à disposição o meia Enzo Pérez, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Disposto a tentar dar mais poder de fogo ao time, ele vai ocupar a vaga com um jogador com características mais ofensivas. Neste cenário a vaga será disputada por Agustín Palavecino e Lucas Beltrán. (Com Gazeta Esportiva)



River Plate x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta

: canal de TV aberta ESPN : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - River Plate x Fluminense

Escalação provável

River Plate

Franco Armani, Enzo Díaz, Robert Rojas, Paulo César Díaz e Milton Casco; Omar Barco, Rodrigo Aliendro, Diego de la Cruz e Nacho Fernández; Pablo Solari e Agustín Palavecino (Lucas Beltrán).

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga; Martinelli, André, Lima, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Germán Cano.

Quando será River Plate x Fluminense

Hoje, quarta, 07 de junho (07/06), às 21h30min

Onde será River Plate x Fluminense

Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (URU)