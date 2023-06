Estudiantes x Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Estudiantes e Bragantino se enfrentam hoje, quarta, 07 de junho (07/06), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Neste momento, o time de Bragança Paulista está na liderança do Grupo C, com dez pontos, empatado com os argentinos, que ocupam a segunda posição. Portanto, trata-se de um confronto direto para decidir quem vai avançar para as oitavas de final diretamente, ao passo que o outro enfrentará o terceiro da Libertadores em um mata-mata.

O RB Bragantino vem de derrota para o Fluminense e ocupa a 11ª posição do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Estudiantes goleou o Barracas Central e está na quarta colocação da liga nacional. (Com Gazeta Esportiva)

Estudiantes x Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Star+: serviço de streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Estudiantes x Bragantino

Escalações prováveis

Estudiantes

Andújar; Leonardo Godoy, Núñez, Romero e Benedetti; Zuqui, Rodriguez, Sosa e Matías Godoy; Carrillo e Boselli.

Bragantino

Cleiton; Hurtado, Léo Realpe, Luan Freitas e Juninho Capixaba; Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Ramires; Helinho, Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Quando será Estudiantes x Bragantino

Hoje, quarta, 07 de junho (07/06), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Estudiantes x Bragantino

Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)