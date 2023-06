Messi: conheça o Inter Miami da MLS, novo time do craque argentino

A espera da decisão de onde Lionel Messi jogará finalmente acabou. O craque argentino anunciou oficialmente nesta quarta-feira, 7, que irá atuar no Inter Miami, clube da Major League Soccer (MLS).

Boa parte do público pode ter se surpreendido com a escolha de Messi por jogar em um clube sem muitos holofotes no mundo do futebol. Então, conheça o Inter Miami, novo clube de Messi:

Messi: criação e donos do Inter Miami

Com uma marca de latinos na Flórida, o Club Internacional de Fútbol Miami, ou Inter Miami FC, foi criado apenas em 2018. O Inter Miami começou a disputar a MLS dois anos depois, em 2020. David Beckham, ex-jogador inglês, é sócio proprietário do time e também presidente do time.

Foi ele quem fez um acordo com a MLS em 2013 para criar uma franquia em Miami. O CEO é Jorge Mas, empresário bilionário norte-americano, que também é presidente do Real Zaragoza da Espanha.

Messi: elenco do Inter Miami

Sem grandes estrelas no elenco até a chegada de Messi, o Inter Miami tem em seu elenco o venezuelano Josef Martinez, um dos maiores artilheiros da Liga com 102 gols marcados.

Messi também será companheiro de time do brasileiro Jean Mota, meia de 29 anos. Conhecido da torcida do Fortaleza e Santos, ele chegou ao Inter Miami em 2022. A equipe é treinada por Javier Morales, técnico argentino.

Messi: situação atual do Inter Miami

Atualmente, o Inter Miami é o último colocado da Conferência Leste da MLS, na 15° colocação, mas na Liga não há rebaixamento. O time conquistou 15 pontos em 15 partidas.

Com a chegada de Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos, outros nomes começam a surgir para também serem contratados pelo Inter Miami.

Os ex-companheiros de Barcelona do jogador argentino Luis Suárez, Busquets, estão sendo especulados para voltarem a atuar com Messi.