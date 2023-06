Messi na MLS: onde assistir ao vivo à liga de futebol dos EUA

O mundo do futebol parou para acompanhar a decisão de onde Lionel Messi iria jogar e sua escolha foi o Inter Miami, anunciado oficialmente nesta quarta-feira, 7.

O time disputa a Major League Soccer (MLS), principal Liga de Futebol dos Estados Unidos, que também conta com clubes do Canadá.

Onde assistir ao vivo ao Messi na MLS

Para poder assistir Messi no futebol dos Estados Unidos, é necessário assinatura do streaming Apple TV+.

O campeonato é transmitido no Brasil com exclusividade do serviço da Apple. A marca fez acordo com a liga norte-americana para ter os direitos de transmissão de todos os jogos ao vivo.

Embora disponível para assinantes, os jogos da MLS na Apple TV+ não tem narração em português, somente em inglês. A mensalidade do streaming no Brasil custa R$ 14,90.