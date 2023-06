Fluminense x Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Bragantino se enfrentam hoje, domingo, 04 de junho (04/06), pela nona rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O treinador do Fluminense não quis antecipar a escalação que vai mandar a campo , mas manterá a base do Fla-Flu. O treinador espera pela recuperação de alguns jogadores que apresentam desgaste muscular.

Para o duelo, o Bragantino segue sofrendo com problemas físicos. São nove jogadores no departamento médico: Eduardo, Bruninho, Léo Ortiz, Luan Cândido, Lucas Cunha, Nacho Laquintana, Natan, Raul e Talisson. O excesso de lesionados faz com que a comissão técnica sequer consiga conhecer a maior parte do elenco que tem na temporada. Assim, a tendência é que o treinador mantenha a base que venceu o Santos. (Com Gazeta Esportiva)



Fluminense x Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta

: canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Fluminense x Bragantino

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Guga; André, Martinelli, Lima e Paulo Henique Ganso; Jhon Arias e Germán Cano.

Bragantino

Cleiton, Andres Hurtado, Léo Realpe, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho.

Quando será Fluminense x Bragantino

Hoje, domingo, 04 de junho (04/06), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Bragantino

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)