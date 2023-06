Grêmio x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 04 de junho (04/06), pela nona rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Dorival Júnior segue com uma extensa lista de desfalques. Com isso, Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Jandrei (fratura na mão esquerda), Erison, Moreira e Igor Vinícius (transição física) e Pato (não inscrito), ficam de fora.

Pelo lado gaúcho, o astro uruguaio Luis Suárez pode ser ausência. Com dores musculares, o centroavante de 36 anos pode ser preservado por Renato Portaluppi, que falou sobre a situação do jogador em coletiva de imprensa, na sexta-feira. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta

: canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Grêmio x São Paulo

Grêmio

Gabriel Grando; Fábio, Bruno Uvini, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello e Cristaldo (Cuiabano); Vina.

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo e Alisson (Rodrigo Nestor); Luciano e Calleri.

Quando será Grêmio x São Paulo

Hoje, domingo, 04 de junho (04/06), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x São Paulo

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)