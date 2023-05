Apostas esportivas: para empresas e clubes, regulamentação é positiva

Governo editará medida provisória para regular apostas esportivas. O texto se debruça especificamente sobre a regulamentação de apostas de quota fixa, conhecidas como mercado de “bets”. Confira: https://t.co/512B5UgmlK.

A regulamentação das apostas esportivas no Brasil, por meio de uma Medida Provisória (MP) que será editada Governo Federal, é vista com bons olhos por dois segmentos importantes do setor: as empresas do ramo e os clubes de futebol. A percepção é que além de desenvolver o mercado no país, o processo auxiliará no enfrentamento a casos de manipulação de resultados.