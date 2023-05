Fluminense x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Vasco se enfrentam hoje, sábado, 06 de maio (06/05), pela quarta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Vasco, que só disputa o Brasileirão, teve o restante da semana para se preparar e deve ter a volta do volante Rodrigo ao time titular na vaga de Marlon Gomes. No mais, o técnico Maurício Barbieri deve manter a escalação que vem iniciando as últimas partidas.

Pelo Fluminense, é esperado que Fernando Diniz use sua força máxima no clássico. O atacante Keno, que deixou o duelo contra o River Plate ainda no primeiro tempo, teve lesão na coxa esquerda confirmada e ficará de fora da partida. Lima, que entrou em seu lugar na última terça-feira, deverá ser o substituto. (Com Gazeta Esportiva)



Fluminense x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Fluminense x Vasco

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Paulo Henrique Ganso; John Arias, Germán Cano e Lima.

Vasco

Léo Jardim, Puma, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos, Jair e Alex Teixeira; Gabriel Pec e Pedro Raul.

Quando será Fluminense x Vasco

Hoje, sábado, 06 de maio (06/05), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Vasco

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)