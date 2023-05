Cruzeiro x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e Santos se enfrentam hoje, sábado, 06 de maio (06/05), pela quarta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Odair Hellmann, contudo, terá problemas para escalar a equipe. O treinador não poderá contar com o zagueiro Bauermann, expulso na partida contra o América, e o volante Dodi, que recebeu terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão.

Além deles, os contundidos Felipe Jonatan, Lucas Barbosa e Luan Dias também seguem de fora, assim como Soteldo, que tem uma lesão muscular na coxa esquerda. Maicon, com uma entorse no tornozelo, e Sandry, com um quadro infeccioso, foram cortados da lista de última hora. Já Marcos Leonardo deve ser novidade.

Do lado do Cruzeiro, o português Pepa ganhará o retorno do zagueiro Lucas Oliveira, baixa contra o Massa Bruta por suspensão, que deve retornar ao time titular na vaga de Neris. O restante da escalação deve ser com os mesmos atletas que iniciaram aquela partida. (Com Gazeta Esportiva)



Cruzeiro x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Cruzeiro x Santos

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Ramiro e Mateus Vital; Nikão, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Santos

João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Lucas Lima; Mendoza, Daniel Ruiz (Lucas Braga) e Marcos Leonardo.

Quando será Cruzeiro x Santos

Hoje, sábado, 06 de maio (06/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Cruzeiro x Santos

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)