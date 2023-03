Em testamento, Pelé cita suposta filha e deixa 30% dos bens para viúva

Rei do Futebol, Pelé indicou, antes da sua morte, a vontade de que a viúva Márcia Aoki fique com 30% dos bens dele, incluindo a casa de Guarujá, no litoral de São Paulo. O registro foi feito no testamento do ex-jogador, que faleceu no dia 29 de dezembro de 2022 aos 82 anos de idade.

Além disso, também protocolou a possibilidade de ter mais uma filha, que pode se tornar herdeira do patrimônio caso o exame de DNA dê positivo. Ao ser intimado pela Justiça em 2022 para realizar o exame, Pelé não teria feito teste por questões de saúde, mas deixou em testamento a necessidade de comprovar a paternidade.

Luiz Kignel, o advogado de Márcia, revelou ao G1 que além da ex-esposa, os herdeiros também tiveram acesso ao testamento, que foi apresentado ao juiz.

Possível filha

Ainda de acordo com o advogado, Pelé deixou registrado em testamento a possibilidade de ter outra filha e, se comprovada a paternidade, ela também deve entrar na partilha de bens do ex-jogador.

Em agosto de 2022, Edson Arantes recebeu um ofício para fazer uma coleta do material genético onde morava, em Guarujá. No entanto, por motivos de saúde, o craque não realizou.



