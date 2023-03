Fifa abre candidaturas para sede da próxima Copa do Mundo feminina; Brasil tem interesse

No início de março, a Ministra do Esporte, Ana Moser, confirmou que o governo brasileiro irá apresentar a candidatura sediar a competição em 2027

A Fifa abriu na última quinta-feira, 23, o processo de candidaturas para os países que desejam sediar a próxima Copa do Mundo feminina, em 2027. A federações têm até o dia 21 de abril para manifestar seu interesse, e o Brasil já demonstrou que deseja sediar a competição.

Em seu site oficial, a maior entidade do futebol do mundo afirma que deu início ao "processo mais sólido e exaustivo" da história do Mundial feminino. A previsão é que a nomeação oficial do local seja em 17 de maio de 2024 - neste ano, entre julho e agosto, seleções do mundo todo se encontram na Nova Zelândia e Austrália para a nona edição do torneio.

No início de março, a Ministra do Esporte, Ana Moser, confirmou que o governo brasileiro irá apresentar a candidatura sediar a competição em 2027. O Brasil busca já sediou as Copas do Mundo de 1950 e 2014 no futebol masculino e as Copas Américas femininas de 1991 e 1995.

"Estamos conversando com os parceiros, com a CBF e desenhando uma possibilidade de o Brasil pleitear a sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027”, disse a ministra ao programa Sem Censura, da TV Brasil, na ocasião.

Segundo a Fifa, o processo para sediar o Mundial em 2027 mantém todos os elementos essenciais do utilizado para a Copa de 2023, como a publicação de conteúdos e documentos importantes, a inclusão de códigos de conduta estritos e a aplicação de um modelo de avaliação abrangente.

Novos elementos também foram introduzidos, como:

Processo decisório: o Conselho da entidade selecionará no máximo três candidatos e, em seguida, o Congresso indicará o organizador ou organizadores por meio de votação aberta.

Grupo de trabalho de avaliação de candidatos: a Fifa estabelecerá um grupo de trabalho que analisará todas as candidaturas apresentadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O Conselho aprovará a composição do referido grupo de trabalho assim que as federações candidatas forem confirmadas.

Medidas adicionais de integridade: uma empresa de auditoria independente será nomeada para supervisionar se a Fifa cumprirá os princípios e procedimentos do processo de indicação e, além disso, cada federação candidata indicará uma pessoa responsável pelo processo de candidatura e ética para supervisionar o cumprimento das regras do processo de apresentação de candidaturas.

Datas importantes

21 de abril de 2023: prazo para apresentação das declarações de interesse em sediar a Copa do Mundo Feminina;

19 de maio de 2023: as federações confirmarão seu interesse em sediar a Copa do Mundo Feminina, apresentando o acordo de candidatura;

Agosto de 2023: um seminário sobre candidaturas e um programa de observadores serão realizados durante a Copa de 2023;

8 de dezembro de 2023: as federações apresentarão suas candidaturas à Fifa;

Fevereiro de 2024: a Fifa organizará visitas de inspeção aos países candidatos;

Maio de 2024: o relatório de avaliação da candidatura da Fifa será publicado;

17 de maio de 2024: o Conselho da Fifa selecionará os candidatos;

Segundo trimestre de 2024: o Congresso indicará a anfitriã ou anfitriãs da Copa do Mundo Feminina de 2027.

