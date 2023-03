Fluminense x Volta Redonda ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Carioca 2023 entre Fluminense e Volta Redonda será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Fluminense e Volta Redonda se enfrentam hoje, sábado, 18 de março (18/03), pelas semifinais do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no canal de TV a cabo Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O técnico Fernando Diniz deve manter a escalação que começou a primeira partida. O comandante chegou a testar os meias Lima e Gabriel Pirani na vaga de Keno. A novidade na relação dos jogadores é a presença do atacante John Kennedy. O jogador disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária e voltou ao clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fluminense avança para a decisão do Carioca com uma vitória simples. Um empate leva o Volta Redonda para a final. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Volta Redonda ao vivo: onde assistir à transmissão

Band : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta Bandsports: Canal de TV a cabo



Campeonato Carioca 2023 - Fluminense x Volta Redonda

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, David Braz, Nino e Alexsander; André, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Volta Redonda



Jefferson; Iury, Alix Vinícius, Daniel Felipe e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Naninho; Luizinho, Pedrinho e Lelê.

Quando será Fluminense x Volta Redonda

Hoje, sábado, 18 de março (18/03), às 16 horas

Onde será Fluminense x Volta Redonda

Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)

Tags