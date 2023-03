Atlético-MG x Athletic ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Athletic se enfrentam hoje, sábado, 18 de março (18/03), pelas semifinais do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo, no canal de Tv a cabo Sportv e serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Na partida de ida, o técnico Eduardo Coudet escalou um time alternativo. Porém, após sofrer um gol no fim do primeiro tempo, passou a colocar os titulares e quase empatou com Hulk, mas o atacante carimbou a trave na cobrança de pênalti.

Agora, para avançar, o Atlético-MG precisa de uma vitória simples, já que tem a vantagem do empate no placar agregado por conta de ter feito a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro. Para esta partida, a equipe vem embalada após confirmar a vaga na Fase de Grupos da Libertadores, com a vitória por 3 a 1 sobre o Millonarios, da Colômbia.

Assim, o time de Eduardo Coudet tenta manter o momento e conquistar mais uma classificação. Então, o comandante argentino deve mandar o quem tem de melhor à campo em busca de reverter a desvantagem na ida. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Athletic ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta Sportv : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de pay-per-view

Campeonato Mineiro 2023 - Atlético-MG x Athletic

Atlético-MG

Éverson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Dodô; Allan, Edenílson e Zaracho; Patrick, Hulk e Paulinho. Téc: Eduardo Coudet.

Athletic

Júlio César; Douglas Silva, Danilo, Rayan Rodrigues e Vinícius Silva; Diego Fumaça, Rômulo Zwarg e Azevedo Julio; Welinton Torrão, David Trindade Braga e Jonathan. Téc: Roger Silva

Quando será Atlético-MG x Athletic

Hoje, sábado, 18 de março (18/03), às 16h30min

Onde será Atlético-MG x Athletic

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

