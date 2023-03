Vasco x ABC ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Jogo da Copa do Brasil 2023 entre Vasco e ABC será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Vasco e ABC se enfrentam hoje, quinta, 16 de março (16/03), pela segunda fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Sem problemas médicos, Barbieri deve repetir a escalação que iniciou a partida contra o Flamengo, exceto pelo retorno de Rodrigo no lugar de Galarza.

A equipe que avançar para a terceira fase embolsará um prêmio de R$ 1,7 milhão. (Com Gazeta Esportiva)

Vasco x ABC ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de Pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - Vasco x ABC

Vasco

Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo e Piton; Andrey, Rodrigo e Jair: Alex Teixeira, Gabriel Pec e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri

ABC

Simão, Alemão, Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Wellignton Reis, Daniel, Raphael Luz e Jailson; Felipe Garcia e Maycon Douglas. Técnico: Fernando Marchiori.

Quando será Vasco x ABC

Hoje, quinta, 16 de março (16/03), às 21h30min

Onde será Vasco x ABC

Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

