São Paulo x Água Santa ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Água Santa se enfrentam hoje, segunda, 13 de março (13/03), pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo TNT e no serviço de streaming HBO Max. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Entrando no segundo tempo contra o Botafogo-SP, Wellington, Orejuela e David podem começar a partida como titulares. Ao passo que Méndez também está à disposição, mas deve ficar no banco para a permanência de Luan, que ganhou espaço nos últimos jogos.

Além disso, o São Paulo também deve contar com os retornos de Arboleda, Erison, Beraldo e Diego Costa. Todos devem ser relacionados para este confronto, sendo que o zagueiro equatoriano é quem tem mais chance de começar o jogo desde o início.

Do outro lado, o Água Santa ficou atrás do Tricolor apenas no critério de saldo de gols (13 vs 4). Essa é a primeira vez que o clube de Diadema avançou às quartas de final. Assim, nessa segunda-feira, quer continuar fazendo história. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Água Santa ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT : Canal de TV a cabo



: Canal de TV a cabo HBO Max: Serviço de Streaming

Campeonato Paulista 2023 - São Paulo x Água Santa

São Paulo

Rafael; Orejuela, Alan Franco, Arboleda (Beraldo) e Wellington; Luan (Méndez), Rodrigo Nestor e Luciano; Wellington Rato, David (Erison) e Galoppo. Técnico: Rogério Ceni

Água Santa

Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Didi, Rodrigo Sam e Reginaldo; Luan Dias, Lelê e Thiaguinho; Júnior Todinho, Bruno Mezenga e Bruno Xavier. Técnico: Thiago Carpini

Quando será São Paulo x Água Santa

Hoje, segunda, 13 de março (13/03), às 20 horas

Onde será São Paulo x Água Santa

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

