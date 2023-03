Flamengo x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Vasco se enfrentam hoje, segunda, 13 de março (13/03), pelas semifinais do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h10min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no canal de TV a cabo Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A equipe treinada por Vítor Pereira acumula fracassos em 2023 e já desperdiçou a chance de conquistar quatro títulos: a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes, a Recopa Sul-Americana e a própria Taça Guanabara. Este último era considerado o mais fácil, já que o time liderava de forma invicta e tinha quatro pontos de vantagem para o segundo colocado até a penúltima rodada. Veio então a primeira derrota, justamente para o Vasco, e depois a segunda, para o Fluminense, que sagrou-se campeão, na última quarta-feira.



Já o Vasco, além de também trocar o comando técnico para 2023, fez grandes modificações no elenco e começou a temporada de forma irregular. Aos poucos, entretanto, o técnico Maurício Barbieri foi encontrando a melhor formação e a equipe evoluiu. A vitória no clássico contra o Flamengo comprovou a competitividade do novo Vasco e trouxe um clima de confiança para o clube. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Band : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta Bandsports: Canal de TV a cabo



Campeonato Carioca 2023 - Flamengo x Vasco

Flamengo

Matheus Cunha, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo; Arturo Vidal, Gerson ((Thiago Maia) e De Arrascaeta, Pedro, Gabriel Barbosa e Everton Cebolinha. Técnico Vitor Pereira

Vasco

Léo Jardim, Puma, Miranda (Capasso), Léo e Piton; Rodrigo, Andrey Santos e Jair; Gabriel Pec, Pedro Raul e Alex Teixeira. Técnico: Maurício Barbieri

Quando será Flamengo x Vasco

Hoje, segunda, 13 de março (13/03), às 21h10min

Onde será Flamengo x Vasco

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

