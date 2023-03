Vasco x Bangu ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Bangu se enfrentam hoje, quinta, 09 de março (09/03), pela 11ª rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal do Youtube Cazé TV e no canal da Twitch Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Em termos de escalação, Barbieri terá de fazer uma mudança no setor defensivo. O zagueiro Miranda se lesionou no domingo e dará lugar a Manoel Capasso. No meio, o comandante avalia se manterá o volante Rodrigo ou se dará uma chance para Marlon Gomes entre os titulares.

Em sétimo lugar na tabela de classificação, o Bangu não tem chances de classificação, mas também está livre do rebaixamento. Treinada pelo ídolo vascaíno Felipe Loureiro, a equipe busca um bom resultado para se garantir entre os oito primeiros e disputar a Taça Rio, que reúne as equipes classificadas entre o quarto e oitavo lugares e vale vaga na Copa do Brasil. (Com Gazeta Esportiva)

Vasco x Bangu ao vivo: onde assistir à transmissão

Cazé TV: Canal do Youtube

Canal do Youtube Casimito: Canal da Twitch

Campeonato Carioca 2023 - Vasco x Bangu

Vasco

Ivan, Puma, Capasso, Léo e Piton; Andrey, Rodrigo (Marlon Gomes) e Jair: Alex Teixeira, Gabriel Pec e Pedro Raul.

Bangu

Mateus Santillo, Carlos Eduardo, Adryan, Patrick e Gabriel Feliciano; Renatinho, Samuel, Adsson e Renê Júnior; Marcos Calazans e Luis Felipe.

Quando será Vasco x Bangu

Hoje, quinta, 09 de março (09/03), às 19h30min

Onde será Vasco x Bangu

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



