Santos x Iguatu ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo da Copa do Brasil 2023 entre Santos e Iguatu será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Santos e Iguatu se enfrentam hoje, quinta, 09 de março (09/03), pela segunda fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de Pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o jogo, o Iguatu terá força máxima. Em campo, conta com a boa fase de jogadores como os atacantes Luís Soares e Caxito e o volante Dedeco para avançar. A dupla de ataque, inclusive, marcou oito dos quatorze gols do time na atual temporada.



Para o jogo contra o Iguatu, o técnico Odair Hellmann não terá Alex Nascimento, Joaquim, Mendoza, Sandry e Soteldo à disposição. Todos estão sob os cuidados do departamento médico. (Com João Pedro Oliveira)

Santos x Iguatu ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de Pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - Santos x Iguatu

Santos

4-3-3: João Paulo; João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Lucas Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

Iguatu

4-3-3: Marcelo; João Antônio, Regineldo, Max Oliveira, Guidio; Talisson, Dedeco e Pedrinho; Caxito, Thiaguinho e Luís Soares. Técnico: Washington Luiz.

Quando será Santos x Iguatu

Hoje, quinta, 09 de março (09/03), às 21h30min

Onde será Santos x Iguatu

Vila Belmiro, em Santos (SP)

