Sergipe x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Sergipe e Botafogo se enfrentam hoje, quinta, 2 de março (02/03), pela primeira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O treinador Luis Castro só vai divulgar a escalação do Botafogo minutos antes do jogo. Um desfalque certo é o volante Patrick de Paula, que vai passar por cirurgia no joelho esquerdo e só voltará ao time em 2024.

Do lado do Sergipe, o treinador não quis confirmar a escalação que vai a campo, mas deve manter a base que vem jogando a Copa do Nordeste. (Com Gazeta Esportiva)



Sergipe x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - Sergipe x Botafogo

Escalação provável

Sergipe

Dida, Augusto Potiguar, Alisson, André Penalva e Ian; Diego Aragão, Wescley e Danielzinho; Abner, Igor Bahia e Afonso.

Botafogo

Lucas Perri, Rafael, Víctor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Lucas Fernandes e Lucas Piazon; Tiquinho Soares e Víctor Sá.

Quando será Sergipe x Botafogo

Hoje, quinta, 02 de março (02/03), às 20 horas

Onde será Sergipe x Botafogo

Estádio Batistão, em Aracaju (SE)

