Fortaleza x Deportivo Maldonado ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Fortaleza e Deportivo Maldonado se enfrentam hoje, quinta, 02 de março (02/03), pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em termos de peças, Vojvoda pode repetir a formação que usou no Uruguai, mas também ganhou uma opção. O meia, que também pode atuar como ala pela esquerda, Lucas Crispim está de volta e oferece possibilidade até mesmo de uma mudança de esquema tático. Além disso, o comandante do Leão pode modificar algumas peças que foram abaixo na partida de ida, como o lateral-direito Tinga, por exemplo.

Os desfalques seguem os mesmos: Moisés e Pedro Rocha, no departamento médico; Pikachu e Brítez, por suspensão. Lucas Esteves, com desconforto muscular na coxa esquerda, é dúvida.





O Deportivo Maldonado também deve utilizar uma formação muito semelhante à do primeiro duelo. O meia Maximiliano Cantera segue como desfalque, por suspensão. O goleiro Reyes pode ceder lugar para Danilo Lerda. O trabalho de apronto dos uruguaios foi feito na Cidade Vozão, em Itaitinga, e incluiu um reconhecimento de gramado do Castelão. . (Com Brenno Rebouças)



Fortaleza x Deportivo Maldonado ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de streaming



Copa Libertadores 2023 - Fortaleza x Deportivo Maldonado

Escalação provável

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga (Dudu), Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino; Romarinho, Lucero (Hércules) e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda



Deportivo Maldonado

4-4-2: Reyes (Danilo Lerda); Cotugno, Cayetano, Martín Ferreira e Nicolás Queiroz; Alfaro, Toledo, Darias e Facundo Píriz; Tomás Fernández e Claudio Spinelli. Téc: Fabián Coito



Quando será Fortaleza x Deportivo Maldonado

Hoje, quinta, 02 de março (02/03), às 21h30min

Onde será Fortaleza x Deportivo Maldonado

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

