Grêmio vence Campinense e pega Ferroviário na segunda fase da Copa do Brasil

Com a classificação já garantida no Campeonato Gaúcho, o Grêmio deixou a disputa do Estadual de lado para buscar seu avanço na Copa do Brasil. Pela primeira fase, o Tricolor visitou o Campinense, no Mané Garrincha, em Brasília, e venceu por 2 a 0, com gols de Franco Cristaldo e Ferreirinha.

Os gaúchos enfrentarão o Ferroviário na segunda fase da Copa do Brasil. Os cearenses eliminaram o Resende com uma vitória por 2 a 1 na primeira fase. O duelo, também, em jogo único, será com mando de campo dos gaúchos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definirá data e horário na próxima sexta-feira, 3.

A próxima partida do Grêmio será pelo Campeonato Gaúcho. O líder do Estadual enfrentará seu rival Internacional, segundo colocado com seis pontos a menos, no primeiro Gre-Nal de 2023. Com apenas duas rodadas restantes para o final da primeira fase, um empate garante ao Tricolor o avanço na primeira colocação da tabela.

O primeiro gol do Grêmio saiu aos 26 minutos do primeiro tempo. Franco Cristaldo tocou para Luis Suárez dentro da área e apareceu para receber. O atacante devolveu com um belo toque de calcanhar e o argentino bateu cruzado. O goleiro chegou a encostar na bola, mas o desvio não foi suficiente para impedir o gol.

Na segunda etapa, os visitantes cadenciaram o jogo e não chegaram com perigo muitas vezes. Aos 41, porém, o Grêmio conseguiu ampliar a vantagem. Ferreirinha recebeu um lançamento para a área e matou a bola no peito. Cercado por marcadores, o atacante conseguiu se livrar para bater cruzado, 2 a 0.

