Volta Redonda x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Volta Redonda e Flamengo se enfrentam hoje, quarta, 15 de fevereiro (15/02), pela oitava rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 21h10min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Band e no canal de TV fechada Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Do lado rubro-negro, o técnico Vítor Pereira deve levar a campo sua força máxima, mas, além do desgaste pela longa viagem, o time tem problemas com lesões. O zagueiro Léo Pereira e o lateral Filipe Luis já não estiveram à disposição para a decisão do terceiro lugar no Mundial e seguem vetados. Já o zagueiro David Luiz sentiu um problema no tendão de Aquiles e deve ser poupado.

Outro que pode não iniciar a partida entre os titulares é o meia Arrascaeta, por conta de desgaste muscular. A comissão técnica está de olho na condição física do elenco por conta dos compromissos em sequência nas próximas semanas. Depois do Volta Redonda, o Flamengo encarar o Resende no próximo sábado e, em seguida, viaja ao Equador para o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, marcado para terça-feira, contra o Independiente del Valle. (Com Gazeta Esportiva)



Volta Redonda x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: TV aberta

TV aberta Bandsports: Canal de TV a cabo

Campeonato Carioca 2023 - Volta Redonda x Flamengo

Escalação provável

Volta Redonda

Jefferson, Iury, Alex Vinicius, Marco Gabriel e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu, Berguinho e Luciano Naninho; Luizinho e Lelê.

Flamengo

Santos, Varela (Matheusinho), Fabrício Bruno (Rodrigo Caio), Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta (Matheus França) e Everton Ribeiro; Pedro e Gabigol.

Quando será Volta Redonda x Flamengo

Hoje, quarta, 15 de fevereiro (15/02), às 21h10min

Onde será Volta Redonda x Flamengo

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

