São Paulo x Inter de Limeira ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam hoje, quarta, 15 de fevereiro (15/02), pela nona rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h35min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Record, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para essa partida o Tricolor tem uma extensa lista de desfalques. São 12 baixas por lesão: Erison, David, Welington, Orejuela, Arboleda, Igor Vinícius, Rafinha, Diego Costa, Caio, Moreira, André Anderson e Ferraresi. Já Luciano está suspenso, e Alisson segue de fora por causa de questões pessoais.

O único que tem chance de voltar a ficar à disposição de Rogério Ceni após desfalcar a equipe por um problema físico é Rodrigo Nestor. O meia ficou de fora do jogo contra o Santos por causa de uma contratura no adutor esquerdo, mas voltou a treinar com o elenco nesta terça-feira, véspera do jogo contra a Inter de Limeira. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x Inter de Limeira ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: TV aberta

TV aberta Premiere: Serviço de Pay-per-view



Serviço de Pay-per-view Paulistão Play: Serviço de streaming

Campeonato Paulista 2023 - São Paulo x Inter de Limeira

Escalação provável

São Paulo

Rafael; Nathan, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves, Pablo Maia e Galoppo; Rato, Pedrinho e Calleri.

Inter de Limeira

Léo Vieira; Léo Duarte, Leandro Silva e Zé Mário; Claudinei, Uillian Correia e Matheus; Bill, Iago Teles e Eliandro.

Quando será São Paulo x Inter de Limeira

Hoje, quarta, 15 de fevereiro (15/02), às 21h35min

Onde será São Paulo x Inter de Limeira

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

