Brasil de Pelotas x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Brasil de Pelotas e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 11 de fevereiro (11/02), pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio Bento Freitas, em Bento Freitas (RS), às 20h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no site do Globo Esporte. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Nas últimas rodadas, o Inter tropeçou duas vezes e viu sua distância para o Grêmio aumentar. Os colorados ficaram no 0 a 0 contra o Novo Hamburgo e suaram para conquistar o 2 a 2 contra o Caxias em pleno Beira-Rio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Brasil se destaca por ter a defesa menos vazada do Gaúcho até aqui, junto de Grêmio e Avenida. O time de Pelotas sofreu somente três gols em seis jogos. Por outro lado, o time tem dificuldade para colocar a bola na rede: são só dois gols marcados no estadual. (Com Gazeta Esportiva)



Brasil de Pelotas x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere : Serviço de Pay-per-view



: Serviço de Pay-per-view Ge.Globo: site

Campeonato Gaúcho 2023 - Brasil de Pelotas x Internacional

Escalação provável

Brasil de Pelotas

Marcelo Pitol; Luis Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas e Rennan Siqueira; Amaral, Afonso e Luiz Felipe; Guilherme Beléa, Rone e Da Silva.

Internacional

Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny (Baralhas) e Carlos De Pena, Maurício e Alan Patrick; Pedro Henrique e Wanderson.

Quando será Brasil de Pelotas x Internacional

Hoje, sábado, 11 de fevereiro (11/02), às 20h30min

Onde será Brasil de Pelotas x Internacional

Estádio Bento Freitas, em Bento Freitas (RS)

Tags