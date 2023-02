Botafogo x Bangu ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Bangu se enfrentam hoje, sábado, 11 de fevereiro (11/02), pela oitava rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal do Youtube Cazé TV e no canal da Twitch Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Luís Castro não antecipou escalação que pretende mandar a campo neste sábado, mas, como disse que não fará mais testes no Campeonato Carioca, deve manter a base que goleou o Boavista na rodada passada.

Felipe, técnico do Bangu, acredita que seu time precisa lutar pelas classificação para as semifinais. "Com os pontos sendo conquistados, aumentamos o nível de nossa meta, que era a vaga na Taça Rio. Fizemos bons jogos e acredito que podemos brigar pela vaga nas semifinais", afirmou o treinador de 45 anos, que não quis antecipar a equipe que vem a campo, mas deve manter a base da equipe que derrotou o Madureira. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x Bangu ao vivo: onde assistir à transmissão

Cazé TV : Canal do Youtube



: Canal do Youtube Casimito: Canal da Twitch

Campeonato Carioca 2023 - Botafogo x Bangu

Escalação provável

Botafogo

Lucas Perri, Rafael, Víctor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires, Marlos Freitas e Lucas Piazon; Víctor Sá e Tiquinho Soares.

Bangu

Paulo Henrique, Carlos Eduardo, Adryan, Patrick e Renatinho; Gabriel Feliciano, Samuel, Adsson e Edinho; Marcos Calazans e Luis Felipe.

Quando será Botafogo x Bangu

Hoje, sábado, 11 de fevereiro (11/02), às 19 horas

Onde será Botafogo x Bangu

Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

