Ancelotti afirma que Benzema, Militão e Courtois irão a Marrocos para uma possível final do Mundial

Se a equipe merengue derrotar os egípcios, irá encarar o vencedor do confronto entre Flamengo e Al Hilal, da Arábia Saudita, na decisão

Karim Benzema, Éder Militão e Courtois estão inscritos no Mundial de Clubes. Apesar das lesões, o técnico Carlo Ancelotti revelou que os três irão a Marrocos caso o Real Madrid avance à final da competição.

"Eles estão na lista porque acreditamos que podem estar aqui no sábado. Nós os deixamos em Madri para que recebam o melhor tratamento possível. Se jogarmos a final, eles virão na quinta-feira", afirmou o treinador em entrevista coletiva desta terça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Real Madrid divulgou, na segunda, a lista de jogadores que iriam para a sede do torneio sem o nome dos três jogadores. No entanto, o clube enviou à Fifa a relação final com a presença de ambos.

Os comandados de Ancelotti entram em campo pelo Mundial nesta quarta-feira, pela semifinal. O time espanhol encara o Al Ahly, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat (MAR).

Se a equipe merengue derrotar os egípcios, irá encarar o vencedor do confronto entre Flamengo e Al Hilal, da Arábia Saudita, na final.

No último jogo antes de embarcar para o Mundial de Clubes, o Real Madrid foi derrotado pelo Real Mallorca fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, por 1 a 0. O técnico Carlo Ancelotti já não teve os jogadores lesionados à disposição e fez improvisações em várias setores.

Sobre o assunto Flamengo estreia no Mundial de Clubes contra time saudita Al Hilal

Lesionados, Benzema, Courtois e Militão não viajam para semifinal do Mundial de Clubes

Flamengo divulga lista de inscritos para o Mundial de Clubes; veja os 23 nomes

Além dos três atletas já citados, Hazard, Mendy e Lucas Vásquez também estão lesionados e estão definitivamente fora do campeonato.