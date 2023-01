Corinthians x Guarani ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Paulista 2023 entre Corinthians e Guarani será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Corinthians e Guarani se enfrentam hoje, terça, 24 de janeiro (24/01), pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de pay-per-view Premiere e Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o duelo desta terça, o técnico Fernando Lázaro terá o retorno de Maycon, que ficou de fora do último compromisso por controle de carga. Giuliano, que sofreu uma forte entrada de Léo Duarte, também está à disposição. Já Fausto segue de fora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do outro lado, para o confronto, o técnico Mozart pode escalar o atacante Neílton desde o início. Ele saiu do banco de reservas e fez uma boa estreia contra o Galo de Itu, sendo eleito o melhor da partida. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Guarani vivo: onde assistir à transmissão

Premiere : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Paulistão Play: serviço de pay-per-view

Campeonato Paulista 2023 - Corinthians x Guarani

Escalação provável

Corinthians

Cássio; Fagner, Balbuena, Gil (Bruno Méndez) e Fábio Santos; Maycon, Du Queiroz, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

Guarani

Kozlinski; Lucas Marques, Lucão, Castan, Jamerson; Leandro Vilela, Richard Ríos, Yago, Bruno José, Bruninho (Neilton) e Careca. Técnico: Mozart.

Quando será Corinthians x Guarani

Hoje, terça, 24 de janeiro (24/01), às 20 horas

Onde será Corinthians x Guarani

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Tags