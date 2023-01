Bangu x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bangu e Flamengo se enfrentam hoje, terça, 24 de janeiro (24/01), pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 21h10min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Band e no canal de TV fechada Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Mesmo com a escalação alternativa, o Flamengo é franco favorito para vencer o confronto. Na verdade, a última vez que o Bangu venceu a equipe da Gávea foi na taça Rio de 2002. No Estadual do ano passado, o Fla goleou por 6 a 0 quando era comandado pelo também português Paulo Sousa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim como na partida diante do Audax, no primeiro jogo da temporada, o Flamengo levará a campo sua equipe B, composta por jovens do elenco principal e atletas do sub-20. O técnico Mário jorge estará à beira do gramado em Volta Redonda.

A novidade em campo pode ser a presença de Rodrigo Caio, que deve ser relacionado e pode ter uma oportunidade de atuar após meses de recuperação de uma lesão no joelho. (Com Gazeta Esportiva)

Bangu x Flamengo vivo: onde assistir à transmissão

Band: na TV aberta

na TV aberta Bandsports: serviço de TV fechada



Campeonato Carioca 2023 - Bangu x Flamengo

Escalação provável

Bangu

Paulo Henrique, Adryan, Davi e Patrick; Carlos Eduardo, Renatinho, Edinho, Samuel e Gabriel Feliciano; Gabryel Martins e Luis Felipe.

Flamengo

Matheus Cunha, Varela, David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson (Vidal) e Matheus França; Marinho, Gabigol e Werton

Quando será Bangu x Flamengo

Hoje, terça, 24 de janeiro (21/01), às 16 horas

Onde será Bangu x Flamengo

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Tags