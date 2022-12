Pelé: veja sete frases marcantes do Rei do Futebol

Durante todos esses anos de carreira, Pelé deu o que falar com suas frases marcantes. O POVO separou sete das melhores frase já ditas pelo Rei do Futebol

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, morreu hoje, 29, aos 82 anos de idade. Ele marcou toda uma geração com o seu futebol.

O ex-jogador trava uma luta contra o câncer de cólon e estava internado sob cuidados paliativos.

Durante todos esses anos de carreira, Pelé deu o que falar com suas frases marcantes que sempre dividiram opiniões, algumas contra e outras a favor do Rei do Futebol.

Confira sete frases marcantes de Pelé

“Tem gente que não pode falar o que pensa. Eu posso. Minha contribuição, agora que não jogo mais futebol, é a seguinte: falar, falar, sem ter medo de nada”. - Novembro de 1988

“Quero dizer que julgo o amor a coisa mais importante na vida e que devemos nos ajudar sempre que possível. Digam comigo três vezes: amor, amor e amor ”. - 1º de outubro de 1977, ao encerrar a sua carreira no futebol

“Pelé é uma coisa à parte, uma coisa de Deus. É como na música. Tem 500 bons pianistas, mas Beethoven só teve um”. - Maio de 1986

“Perfeito é o Pelé, que não erra, que é imortal. Mas o Édson Arantes do Nascimento é uma pessoa normal, deve ter um monte de defeitos que muita gente não gosta e recrimina”. - Agosto de 1980



“Eu aprendi a jogar na rua, no quintal, que é como se aprende a jogar futebol.” - Outubro de 1977

“Minha família tem a característica da longevidade. Minha avó, por exemplo, morreu aos 97 anos. Quer dizer, vocês vão ter que me aturar por muito tempo ainda.” - Outubro de 1977

“Se eu pudesse, me chamaria Édson Arantes do Nascimento Bola. Seria a única maneira de agradecer o que ela fez por mim”. - Janeiro de 1974

