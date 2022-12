Pelé: gols históricos do Rei de Futebol; relembre

Confira a lista com de gols históricos de Pelé, que morreu hoje, 29. O Rei do Futebol balançou as redes 1.281 vezes

O gol é o ápice de qualquer partida de futebol. Para celebrar a arte de Pelé, O POVO faz uma lista com gols históricos do jogador, que morreu hoje, 29.

O 1000° gol de Pelé

Há 53 anos, o craque Pelé marcava o milésimo gol de sua carreira, em partida do Santos contra o Vasco, terminando de 2 a 1 para o time do Rei. Em 1969, o estádio do Maracanã presenciou o pênalti que eternizaria a marca. O eterno camisa 10 caiu após receber a bola de Clodoaldo e tentar chutar na direção do gol.

A rede do gol balançou aos exatos 34 minutos e 12 segundos do segundo tempo. Após o marco, repórteres e fotógrafos invadiram o gramado. Pelé dedicou seu milésimo gol às crianças: "Agora que todos estão ouvindo, faço um apelo especial a todos: ajudem as crianças pobres, ajudem os desamparados. É o único apelo nesta hora muito especial para mim".

Copa de 1958: Drible e gol de Pelé contra a Suécia

Durante a final da Copa de 1958, quando o Brasil jogava contra a anfitriã Suécia, a seleção brasileira derrotou a seleção sueca por 5 a 2. Nesta partida, o Pelé, com 18 anos de idade, recebeu a bola e deu um chapéu no adversário sueco, batendo em cheio nas redes do gol.

O drible e gol de Pelé marcaram a partida e foram considerados uma jogada “antológica” e um dos gols mais bonitos da história. Ainda marcou mais um, de cabeça, antes do apito final, fechando o placar e consolidando o primeiro mundial para o Brasil.

Os gols de cabeça do Pelé

Ainda no mesmo jogo de final, Pelé fez seu segundo gol e o quinto da seleção brasileira contra a Suécia, em 1958. O jovem Pelé pega a bola de peito, toca para Zagallo e corre para a área. Ao receber a bola de volta, Pelé pula e toca a bola, de cabeça, para o gol sueco.

“O gol que ninguém viu” de Pelé

Aos 19 anos, Pelé fez fez quatro chapéus e marcou o gol, considerado pelo próprio, como “o gol mais bonito de sua carreira”. O problema é que a jogada não foi televisionada, sequer filmada. O jogo entre Santos e Juventus-SP deixou os cerca de 10 mil espectadores maravilhados com o ocorrido.

Um dos maiores cronistas esportivos da época, Ari Fortes, descreveu o momento: "O atacante santista lançou o corpo ligeiramente para diante e, com sutil golpe de testa, atirou a esfera às malhas. Lance realmente espetacular que valeu ao autor do tento”.

A bicicleta de Pelé

A goleada do Brasil contra a Bélgica, que terminou com o placar de 5 a 0 em 1965, foi palco de uma das fotos mais emblemáticas do futebol mundial. O fotógrafo Alberto Ferreira fez o clique de Pelé enquanto estava no ar performando sua bicicleta contra o time belga.

A obra foi criada em 2 de junho de 1965 e, atualmente, é estimada em um valor mínimo de US$ 1 milhão.

