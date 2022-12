Copa do Nordeste 2023 terá Asa Branca com design exclusivo e sustentável

A Asa Branca, nome escolhido por torcedores para a bola oficial da competição, será feita no mesmo modelo da bola mais sustentável do mundo, S11 Ecoknit

A Copa do Nordeste tem uma nova fornecedora de materiais esportivos. A Penalty será a marca que fornecerá a bola e os materiais esportivos dos juízes nos próximos quatro anos. A empresa aposta num design exclusivo e sustentável para a bola oficial da competição.

A S11 Ecoknit, modelo da bola mais sustentável do mundo com certificação máxima da Fifa, traz elementos locais e representativos para a Asa Branca. Com o sol sendo símbolo principal, o design busca trazer identificação com a região.

“Para o ano que vem, apresentamos um símbolo que agora será fixo na Asa Branca: o sol. O elemento trará uma identidade para a bola, fazendo com que o torcedor a reconheça de forma mais fácil ao longo dos anos. A maior estrela do sistema solar, em nossa concepção, é a que incentiva e causa esta energia nordestina”, destaca Bernardo Caixeta, gerente de marketing e relações esportivas da Penalty.

Conheça a S11 Ecoknit



O modelo S11 Ecoknit mescla excelência e sustentabilidade. A bola é revestida por tecido ecológico obtido a partir da reciclagem de garrafas PET - cada unidade produzida retira do meio ambiente 4,5 garrafas. Ao todo, mais de 350 mil garrafas PET foram retiradas do meio ambiente com a produção deste modelo.



A S11 possui mais de 60% de sua composição de materiais sustentáveis e é a bola oficial dos principais torneios estaduais do país, como os campeonatos Paulista e Carioca, além de ser a bola oficial das seleções de futebol da Bolívia e da Costa Rica.



