CBF divulga tabela básica da Copa do Nordeste 2023

A Diretoria de Competições da CBF divulgou nesta quarta-feira, 23, a tabela básica da Copa do Nordeste 2023. Fortaleza e Ceará estreiam em 21 ou 22 de janeiro. O primeiro adversário do Tricolor do Pici será o Campinense-PB, enquanto o Vovô aguarda classificado da fase preliminar.



Na segunda rodada, o Leão encara o ABC-RN em 4 ou 5 de fevereiro. Depois volta a campo diante o Bahia para depois enfrentar um dos classificados da fase preliminar. Na sequência, joga contra o Sergipe. Na 6ª rodada terá pela frente o Clássico-Rei e, depois, o Náutico. Na última etapa, o atual campeão enfrenta outro time da pré-Copa do Nordeste.



Sobre o assunto Fortaleza vê negociação com o Santos por Felipe Jonatan parada, mas segue interessado

Marcelo Paz explica cautela do Fortaleza no mercado: "É todo mundo pedindo muito"

Já o Ceará encara o Sampaio Corrêa na segunda rodada. Depois pega o Sport e uma equipe da etapa eliminatória. Na 5ª rodada enfrenta o Fluminense-PI e, na seguinte, o Fortaleza. Na sequência, volta a campo contra outro time da fase preliminar e, depois, o Atlético-BA.



Vitória, CSA, Confiança, Santa Cruz, Botafogo-PB, Ferroviário, América-RN, Altos, Moto Club, Caucaia, Jacuipense, Retrô, ASA, Cordino, Potiguar de Mossoró e Sousa estão na disputa por quatro vagas na fase de grupos.



Sobre o assunto Morínigo explica escolha pelo Ceará: "Foi um projeto muito bom que me apresentaram"

Lateral Nino Paraíba acerta saída do Ceará

Do pote 1, Sport-PE e Fortaleza foram para o grupo A, enquanto Ceará e Bahia caíram no grupo B. Do pote 2, CRB-AL e Sampaio Corrêa-MA foram para A e Náutico e ABC-RN para B. Finalmente, do pote 3, foram sorteados para a chave A as equipes Atlético-BA e Fluminense-PI, já para a chave B, Campinense e Sergipe. As outras duas vagas de cada grupo serão definidas pelos times que passarem da fase preliminar.



Os jogos das quartas de final estão previstos para 25 ou 26 de março, enquanto as semifinais serão no dia 28 ou 29 do mesmo mês. Os confrontos da final estão marcados para 19 de abril e 3 de maio.



