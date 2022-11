Botafogo x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Santos se enfrentam hoje, quinta, 10 de novembro (10/11), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para este jogo o Botafogo tem problemas. O goleiro Gatito Fernández, com lesão no ombro esquerdo, é desfalque. Lucas Perri assume o posto. O lateral-esquerdo Marçal e o atacante Víctor Sá cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Rafael deve ganhar a vaga, com Daniel Borges jogando improvisado na esquerda. Existe a possibilidade de Luís Castro promover mudanças no time de olho em uma melhora do time.

Para a partida diante do Botafogo, o Santos tem um bom número de desfalques. Lucas Braga (pubalgia), Felipe Jonatan (lombalgia), Ed Carlos (lesão no ombro esquerdo), Alex Nascimento (problema na coxa esquerda) e Soteldo (lesão no bíceps femoral da coxa direita) são baixas por lesão. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Botafogo x Santos



Escalação provável

Botafogo

Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson e Cuesta; Junior Santos, Patrick de Paula, Tchê Tchê e Rafael; Gabriel, Jefferson e Tiquinho Soares.

Santos

João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho, Ângelo, Bruno Oliveira (Carlos Sánchez) e Lucas Barbosa; Marcos Leonardo

Quando será Botafogo x Santos

Hoje, quinta, 10 de novembro (10/11), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Santos

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

