Atlético-MG x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Cuiabá se enfrentam hoje, quinta, 10 de novembro (10/11), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Cuca, dos donos da casa, não terá a importante presença do volante Allan, que levou seu terceiro cartão amarelo no último jogo e está suspenso. Hulk e Pedrinho, lesionados, são ausências certas no elenco do Galo para a partida.

O Cuiabá também terá desfalques para o duelo. A primeira ausência será do treinador António Oliveira, que foi expulso contra o Palmeiras e não comandará a equipe nesta rodada. O auxiliar Bruno Lazaroni estará à beira do gramado para orientar o Cuiabá. O zagueiro Marllon levou cartão amarelo na última rodada e está suspenso para o duelo desta quinta-feira, Paulão deve substituí-lo. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Atlético-MG x Cuiabá



Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Mariano, Jemerson, Réver e Dodô; Jair, Otávio e Nacho Fernández; Zaracho, Vargas (Keno) e Ademin (Pavón)

Cuiabá

Walter: Joaquim, Paulão, Alan Empereur e Igor Cariús; Rafael Gava, Marcão e Camilo; Jonathan Cafú, André Luís e Deyverson

Quando será Atlético-MG x Cuiabá

Hoje, quinta, 010 de novembro (10/11), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Cuiabá

Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

